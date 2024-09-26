Архангельские приставы прикрыли точку общепита из-за угрозы жизни

В г. Архангельске судебные приставы по решению суда приостановили деятельность пиццерии из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Речь идет об «Оригинале» на Никитова.

Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области и НАО в ходе проверки пиццерии «Оригинал» выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований к организации общественного питания. Это создавало угрозу жизни и здоровью посетителей заведения, а также угрозу возникновения и распространения инфекционных, в том числе острых кишечных заболеваний.

Решением суда владелец заведения привлечён к административной ответственности, а деятельность пиццерии приостановлена на 90 суток.

Такая категория постановлений суда подлежит немедленному исполнению. Поэтому, возбудив исполнительное производство, судебный пристав сразу же выехал по адресу расположения пиццерии и опечатал входные двери заведения.

Исполнение судебного решения будет контролироваться судебным приставом на протяжении всего установленного судом срока, владелец предупреждён об ответственности за несанкционированное открытие заведения.