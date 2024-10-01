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Бывает и такое. Под Северодвинском обнаружена элитная "заброшка"

По жалобам северян Народный фронт выехал в коттеджный посёлок «Северный Крым» на Кородском шоссе в Северодвинске.

 Планировалось, что на средства горожан к концу 2018 года здесь возведут 13 таунхаусов, но застройщик бросил объект и стал фигурантом уголовного дела (получил 3,5 года условно в 2022 году).

 Сейчас вокруг и внутри строений разной этажности – битые бутылки, сгоревшие матрасы, старые покрышки, мусор и грязь.

 Посёлок-долгострой уже шесть лет не просто портит внешний вид города, но и представляет собой угрозу, ведь незавершёнка стала излюбленным пристанищем для сбора любителей запрещенных веществ и алкогольных возлияний.

 Трудные подростки и маргинальные личности в стадии опьянения выходят на расположенную рядом проезжую часть, подвергая опасности не только себя, но и автомобилистов.

 Фронтовики обратились в прокуратуру Северодвинска. Они требуют навести здесь порядок: огородить объект либо снести опасную заброшку.

P.S. "Руснорд" будет следить за судьбой заброшенного элитного долгостроя... случай, согласитесь, уникальный. Полное впечатление, что заказчики дорогого жилья тоже присели... причем, надолго.

 

 

29 октябрь 11:29 | : Скандалы

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