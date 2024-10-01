Бывает и такое. Под Северодвинском обнаружена элитная "заброшка"

По жалобам северян Народный фронт выехал в коттеджный посёлок «Северный Крым» на Кородском шоссе в Северодвинске.



Планировалось, что на средства горожан к концу 2018 года здесь возведут 13 таунхаусов, но застройщик бросил объект и стал фигурантом уголовного дела (получил 3,5 года условно в 2022 году).



Сейчас вокруг и внутри строений разной этажности – битые бутылки, сгоревшие матрасы, старые покрышки, мусор и грязь.



Посёлок-долгострой уже шесть лет не просто портит внешний вид города, но и представляет собой угрозу, ведь незавершёнка стала излюбленным пристанищем для сбора любителей запрещенных веществ и алкогольных возлияний.



Трудные подростки и маргинальные личности в стадии опьянения выходят на расположенную рядом проезжую часть, подвергая опасности не только себя, но и автомобилистов.



Фронтовики обратились в прокуратуру Северодвинска. Они требуют навести здесь порядок: огородить объект либо снести опасную заброшку.

P.S. "Руснорд" будет следить за судьбой заброшенного элитного долгостроя... случай, согласитесь, уникальный. Полное впечатление, что заказчики дорогого жилья тоже присели... причем, надолго.