ШОК: На территории объекта Холмогорской ЦРБ валяются шприцы с кровью

Народный фронт обнаружил свалку медицинских отходов у крематора Холмогорской ЦРБ в районе промзоны.



Использованные шприцы, пробирки с кровью и прочие медицинские отходы класса Б валяются прямо на снегу. Не больница, а "Дом Дракулы".



Пакеты с опасным содержимым не промаркированы, шприцы по старинке собирают в пластиковые бутылки. А сам крематор – обычная будка без опознавательных знаков с грудой мешков, которые должны сжигать в течение суток или хранить в холодильнике. Но работников нет, а на будке – амбарный замок.



Тем не менее, кажется, крематор иногда работает, ведь вокруг постройки повсюду – токсичная зола.



Всё это – грубейшие нарушения СанПиНов. Известно, что это объект второй категории, с умеренным негативным влиянием на окружающую среду. А где же разрешительная документация?



Народный фронт обратился в прокуратуру с требованием наказать ответственных за санитарно-эпидемиологический и экологический беспредел. И навести порядок в утилизации медицинских отходов больницы.

(фото с https://triptonkosti.ru)