Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ШОК: На территории объекта Холмогорской ЦРБ валяются шприцы с кровью

Народный фронт обнаружил свалку медицинских отходов у крематора Холмогорской ЦРБ в районе промзоны.

Использованные шприцы, пробирки с кровью и прочие медицинские отходы класса Б валяются прямо на снегу. Не больница, а "Дом Дракулы".

 Пакеты с опасным содержимым не промаркированы, шприцы по старинке собирают в пластиковые бутылки. А сам крематор – обычная будка без опознавательных знаков с грудой мешков, которые должны сжигать в течение суток или хранить в холодильнике. Но работников нет, а на будке – амбарный замок.

 Тем не менее, кажется, крематор иногда работает, ведь вокруг постройки повсюду – токсичная зола.

 Всё это – грубейшие нарушения СанПиНов. Известно, что это объект второй категории, с умеренным негативным влиянием на окружающую среду. А где же разрешительная документация?

 Народный фронт обратился в прокуратуру с требованием наказать ответственных за санитарно-эпидемиологический и экологический беспредел. И навести порядок в утилизации медицинских отходов больницы.

(фото с https://triptonkosti.ru

28 март 10:25 | : Скандалы

Главные новости


Те, кто придут на смену. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Сельцо. История жизни

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (303)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20