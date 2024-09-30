Народный фронт торпедировал в Архангельске опасную заброшку

После обращения Народного фронта в правоохранительные органы в округе Варавино-Фактория сровняли с землёй остатки долгостроя на пересечении улиц Русанова и Ленинградского проспекта.



Напомним, разрушенная, ничем не огороженная постройка площадью 2000 квадратных метров стала излюбленным местом для маргинальных личностей и трудных подростков.



Свободный к доступу объект вызывал негодование горожан, ведь здесь неоднократно травмировались дети и взрослые, а пять лет назад, упав с третьего этажа незавершёнки, погиб 17-летний юноша.



Сейчас вместо здания – пустой участок, а несколько единиц тяжёлой техники вывозят строительный мусор, оставшийся от сноса постройки.

Общественники благодарят региональный Следком за содействие в решении многолетней проблемы.