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"Дом Дракулы" или Страх в Архангельске

Обрушившиеся плиты перекрытия. Провалы в подвал, заваленные мусором. Нависающие кирпичи… Это про «Дом Дракулы», одним своим видом угрожающий архангелогородцам (см. видео).

И этот опаснейший объект площадью 2000 кв. метров находится в открытом доступе рядом с Грачев парком в районе улицы Русанова в Архангельске.

С середины 90-х годов здесь нет даже элементарного забора вокруг здания, что уж говорить о решетках на окнах и охране!

Жители давно просят снести здание, оно как магнит притягивает подростков, а ведь здесь ежегодно травмируются люди. Был и смертельный случай.

 Народный фронт будет обращаться в прокуратуру региона с требованием обязать собственника снести здание, либо, если планируется его восстановление, огородить его в полном соответствии со строительными нормами и правилами.

17 июнь 17:39 | : Скандалы

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