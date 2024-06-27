На архангельской стройке нашли работу и приют бетонщики-нелегалы

УМВД России по г. Архангельску совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции и оперативных подразделений регионального УМВД проведена выездная проверка строительного объекта, на территории которого проводятся работы по возведению многоквартирного жилого дома.

В ходе проверки установлено 23 гражданина Республики Узбекистан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве бетонщиков, трое из которых не имеют разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности.

Указанные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением штрафа в размере двух тысяч рублей.

В отношении хозяйствующего субъекта, незаконно привлекшего иностранных граждан к трудовой деятельности, назначено проведение внеплановой документарной проверки.



