В закрытом городе Поморья пресечена масштабная коммунальная афера

рокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение

по уголовному делу в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба) и его знакомого по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.30, ч. 5 ст.159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество).

Органом предварительного следствия установлено, что в период с 10 марта 2020 года по 6 февраля 2023 года 42-летний житель Вологодской области, являясь директором подрядной организации, решил совершить хищение денежных средств. Не намереваясь выполнить договорные обязательства, от лица организации заключил договоры с МУП «Мирнинская ЖКК», принял на себя обязательства по замерам воздушной тяги в вентиляционных каналах 9 226 квартир многоквартирных домов в г. Мирный Архангельской области , после чего при пособничестве работника заказчика, ответственного за проверку фактического выполнения работ, получил денежные средства в размере 3 814 729, 33 рублей.

Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению,

не выполнив договорные обязательства, при этом сфальсифицировал документы о выполнении работ и направил заказчику.

Свои действия злоумышленники до конца не довели. Часть выплат по договорам была приостановлена, ввиду пресечения сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем обвиняемыми не получена сумма свыше 260 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.