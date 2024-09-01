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Ушлый архангелогородец пытался обмануть владелицу котласского мясокомбината

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 40–летнего жителя областного центра виновным по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере).

Установлено, что индивидуальный предприниматель в период с 20 ноября 2017 года до 23 марта 2020 года, злоупотребив доверием владелицы мясокомбината, расположенного в г. Котлас Архангельской области, заверил последнюю о том, что его коммерческое предложение по рекламе мясной продукции является наиболее привлекательным для ее предприятия и отвечающим всем требованиям по продвижению в средствах массовой информации.

После заключения договора на оказание рекламных услуг злоумышленник принятые на себя обязательства не исполнил, рекламные услуги по продвижению продукции на условиях, обозначенных в договоре, не оказал, похитив уплаченные ему денежные средства на сумму 6 425 200 рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства, а также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного преступлением ущерба. 

Приговор вступил в законную силу.

24 сентябрь 09:03 | : Скандалы

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