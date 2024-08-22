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Житель Архангельска получил 8 лет за мошенничество с окнами

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Архангельска виновным по ч. 2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).

Судом установлено, что осужденный, ранее неоднократно судимый за совершение мошенничества, в сентябре 2024 года под видом осуществления предпринимательской деятельности заключил с 16 гражданами, проживающими в п. Уст-Ерга и п. Красная Верхнетоемского района области, договоры на изготовление и установку пластиковых окон, заведомо не намереваясь исполнять данные обязательства. 

В результате преступлений потерпевшим причинен ущерб на сумму более 360 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому  с учетом приговора Северодвинского городского суда назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

16 сентябрь 08:54 | : Происшествия

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