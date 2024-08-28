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Председателю СНТ "Волживка" вкатили штраф за излишнюю секретность

Мировым судьей судебного участка № 2 Приморского судебного района Архангельской области по результатам рассмотрения постановления Приморского межрайонного прокурора Архангельской области председатель СНТ «Волживка» привлечен к административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в предоставлении информации).

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужило нарушение им действующего законодательства по результатам рассмотрения обращения четырех собственников земельных участков в данном садовом некоммерческом товариществе, которым было необоснованно отказано в ознакомлении с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, протоколами общих собраний и заседаний правления товарищества за 2023 год.

Постановлением мирового судьи председателю СНТ «Волживка»  назначен штраф в размере 6 тыс. рублей.

09 октябрь 09:06 | : Скандалы

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