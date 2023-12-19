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И.о. главы Вельска залетел на административку. Теперь вряд ли утвердят

По результатам проверки прокуратурой Вельского района выявлены нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации городского поселения «Вельское».

Установлено, что вопреки требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» ответы на обращения граждан и юридических лиц в администрации городского поселения «Вельское» направлялись с нарушением установленного 30-дневного срока от 2 дней до полутора месяцев.

Прокурором района в связи с выявленными нарушениями возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Вельского судебного района  в декабре 2023 года временно исполняющий обязанности главы городского поселения «Вельское» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

(фото с https://www.pravovsem52.ru) 

 

22 январь 15:58 | : Политика / Скандалы

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