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Зам главы Онежского района оштрафован за чиновничье равнодшие

Решением Онежского городского суда Архангельской области оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка №1 Онежского судебного района, которым заместитель главы администрации МО «Онежский муниципальный район», начальник МКУ «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации МО «Онежский муниципальный район» привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ.

По результатам проверки Онежской межрайонной прокуратуры выявлено, что заместитель главы администрации в установленный срок не дал письменный ответ двум гражданам, а обращение еще одной гражданки не рассмотрел объективно и всесторонне.

В этой связи прокурором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого заместитель главы администрации оштрафован на 5000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

16 май 17:07 | : Скандалы

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