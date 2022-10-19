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Бывшего спикера горсовета Новодвинска оштрафовали за равнодушие

По результатам проверки прокуратурой г. Новодвинска выявлены нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Городском Совете депутатов муниципального образования «Город Новодвинск».

Установлено, что вопреки требований действующего законодательства должностным лицом – бывшим председателем Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» в установленный 30-дневный срок не дан ответ на обращение гражданина по вопросу обустройства детской горки и установки дорожного знака вблизи детского городка во дворе одного из жилых домов.

Прокурором города по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Новодвинского судебного района от 08 ноября 2022 года бывший председатель Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

Постановление суда в законную силу не вступило.

05 декабрь 15:22 | : Политика / Скандалы

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