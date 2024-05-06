Коллегия прокуратуры Архангельской области разбиралась со стихийными свалками

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа 19.06.2024 состоялось заседание коллегии по вопросу состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды и природопользовании, реализации национального проекта «Экология».

За последние два года работниками надзорного органа пресечено свыше 2 тысяч нарушений в данной сфере, принято более 1100 актов прокурорского реагирования.

Прокурорами выявлен ущерб в экологической сфере в размере более 248 млн рублей, по результатам прокурорского вмешательства устранены нарушения в деятельности предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, обеспечена постановка на учет 23 таких объектов, пресечено бездействие 12 организаций по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух и водные объекты, организованы мероприятия по осуществлению охраны лесов, ликвидированы 65 мест несанкционированного размещения отходов.

Обсуждены вопросы оказания негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, загрязнения водных объектов, ненадлежащего использования лесов, проблемы организации обращения с отходами производства и потребления, охраны объектов животного мира.

По итогам коллегии разработан комплекс мер, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства об охране окружающей природной среды и природопользовании, реальное восстановление прав граждан.