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Прокуратура удлинила гарантийный срок эксплуатации автодороги в Архангельске

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Установлено, что в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации ГО «Город Архангельск» и                   АО «Мезенское дорожное управление», установлен пятилетний гарантийный срок эксплуатации покрытия проезжей части отремонтированной автомобильной дороги Кузнечихинский промузел 4 проезд.

Несмотря на то, что интенсивность движения на данной автомобильной дороге составляет более 3 тысяч автомобилей в сутки, в нарушение требований федерального законодательства гарантийный срок эксплуатации покрытия проезжей части необоснованно снижен с 6 до 5 лет.

В целях устранения нарушений прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое заявление о признании спорного пункта договора недействительным и увеличении гарантийного срока по контракту до 6 лет.

Решением Арбитражного суда Архангельской области исковые требования прокурора удовлетворены.

Судебное решение в законную силу не вступило.

13 сентябрь 08:54 | : Скандалы

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