Прокуратура Коряжмы защитила права сироты на жилье

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в 2023 году 18-летний молодой человек включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В 2023 году сирота обратился в администрацию города о предоставлении жилья, однако в установленном законом порядке оно ему не предоставлено.

В этой связи прокуратура города в суд направила заявление об обязании органов местного самоуправления предоставить молодому человеку во внеочередном порядке жилое помещение специализированного жилищного фонда.

Требования прокурора судом удовлетворены, в настоящее время органом местного самоуправления приняты меры к приобретению жилого помещения за счет бюджетных средств.