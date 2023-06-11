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Прокуратура Коряжмы защитила права сироты на жилье

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в 2023 году 18-летний молодой человек включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В 2023 году сирота обратился в администрацию города о предоставлении жилья, однако в установленном законом порядке  оно ему  не предоставлено.

В этой связи прокуратура города в суд направила заявление об обязании органов местного самоуправления предоставить молодому человеку во внеочередном порядке жилое помещение специализированного жилищного фонда.

Требования прокурора судом удовлетворены, в настоящее время органом местного самоуправления приняты меры к приобретению жилого помещения за счет бюджетных средств.

07 июнь 14:13 | : Скандалы

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