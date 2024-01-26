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В Коряжме прокуратура отстояла жилищные права сироты с ребенком на руках

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в 2023 году 20-летняя девушка включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

В этом же году сирота, у которой на иждивении имеется малолетний ребенок, обратилась в администрацию города о предоставлении жилого помещения, однако в установленном законом порядке жилье ей не предоставлено.

В этой связи прокуратурой города в суд направлено исковое заявление об обязании администрации предоставить девушке во внеочередном порядке жилое помещение специализированного жилищного фонда.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

(фото с https://www.sudmos.ru) 

11 март 10:58 | : Скандалы

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