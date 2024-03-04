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Администрация Каргополя ответит за травму подростка на аттракционе

Прокуратура Каргопольского района провела проверку по факту бездействия должностных лиц администрации Каргопольского муниципального округа при обслуживании мини-рампы в детском многофункциональном парке, расположенном в г. Каргополе, в результате которого 14-летнему подростку причинен тяжкий вред здоровью.

Установлено, что мини-рампа в детском парке эксплуатировалась с истекшим сроком службы, наличием у покрытия сквозных повреждений (выбоин), о которых сотрудникам администрации было достоверно известно. Однако должностные лица органа местного самоуправления, допустив бездействие, не запретили использование данного оборудования, на которое производился свободный вход, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего первого заместителя главы муниципального образования возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение особо крупного ущерба).

 

11 июль 09:00 | : Скандалы

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