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Житель Каргополя держал похищенного им подростка в хлеву

Прокуратура Каргопольского района провела проверку соблюдения законодательства об административных правонарушениях, в ходе которой в действиях жителя Каргопольского муниципального округа выявлены признаки состава преступления,  предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Установлено, что 13.04.2020  местный житель умышленно, на почве личных неприязненных отношений, считая, что подросток совершает около его дома хищения, схватил его и принудительно переместил в хозяйственное помещение (хлев), где незаконно удерживал, а также избил подростка деревянным прутом по спине и ягодицам. 

После этого, злоумышленник поместил несовершеннолетнего в багажник своего автомобиля и довез  до места его  жительства. 

По материалам прокурорской проверки Няндомским МрСО СУСК России по АО и НАО возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

 

16 март 09:09 | : Происшествия

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