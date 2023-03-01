Житель Каргополя держал похищенного им подростка в хлеву

Прокуратура Каргопольского района провела проверку соблюдения законодательства об административных правонарушениях, в ходе которой в действиях жителя Каргопольского муниципального округа выявлены признаки состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Установлено, что 13.04.2020 местный житель умышленно, на почве личных неприязненных отношений, считая, что подросток совершает около его дома хищения, схватил его и принудительно переместил в хозяйственное помещение (хлев), где незаконно удерживал, а также избил подростка деревянным прутом по спине и ягодицам.

После этого, злоумышленник поместил несовершеннолетнего в багажник своего автомобиля и довез до места его жительства.

По материалам прокурорской проверки Няндомским МрСО СУСК России по АО и НАО возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.