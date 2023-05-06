Юный житель Мезени жестоко избил холмогорского мужчину за отказ с ним выпить

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя города Мезени, который обвиняется по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Установлено, что 15 сентября 2022 года в вечернее время в поселке Палово Холмогорского муниципального округа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после совместного употребления спиртных напитков и возникших личных неприязненных отношений к 52-летнему местному жителю, нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму груди, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Мотивом совершения преступления послужил отказ потерпевшего далее распивать с обвиняемым спиртные напитки, поэтому он решил с ним выяснить отношения, применив физическую силу.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.