Котласский банк сделал женщину инвалидом второй группы

Котласской межрайонной прокуратурой защищены права 74-летней женщины, получившей травму в здании банка.

Установлено, что при посещении офиса банка в г. Котласе женщина, переступая высокий порог двери, упала и получила телесные повреждения в виде перелома ноги. В этой связи ей оказана скорая медицинская помощь, впоследствии установлена 2 группа инвалидности.

По иску межрайонного прокурора в связи с полученными физическими и нравственными страданиями Котласский городской суд Архангельской области взыскал с собственника помещения компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Не согласившись с судебным актом, податель жалобы указал, что компенсацию морального вреда надлежало взыскать с арендатора помещения – банковской организации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.