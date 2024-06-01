Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласский банк сделал женщину инвалидом второй группы

Котласской межрайонной прокуратурой защищены права 74-летней женщины, получившей травму в здании банка.

Установлено, что при посещении офиса банка в г. Котласе женщина, переступая высокий порог двери, упала и получила телесные повреждения в виде перелома ноги. В этой связи ей оказана скорая медицинская помощь, впоследствии установлена 2 группа инвалидности.

По иску межрайонного прокурора в связи с полученными физическими и нравственными страданиями Котласский городской суд Архангельской области взыскал с собственника помещения компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Не согласившись с судебным актом, податель жалобы указал, что компенсацию морального вреда надлежало взыскать с арендатора помещения – банковской организации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

(фото с https://polymerh.ru/noga-v-gipse-zhenskaya-foto) 

 

28 июнь 14:46 | : Скандалы

Главные новости


Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея
Архангельск. В «Stare Mesto» все стабильно

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (337)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20