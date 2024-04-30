В Лешуконском округе возникли проблемы с границами

Лешуконским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора района об обязании администрации Лешуконского муниципального округа принять меры к определению и закреплению границ территорий, прилегающих к нескольким жилым домам, расположенных в с. Лешуконское, и организовать содержание этих территорий.

Поводом для обращения прокурора в суд явились результаты проведенной проверки, которой установлено, что, вопреки требованиям действующего законодательства, границы прилегающих территорий для ряда жилых домов в районном центре не утверждены.

Вследствие этого, проживающие в данных домах граждане, в том числе пенсионеры, были вынуждены самостоятельно обеспечивать содержание этих территорий, осуществлять в зимний период расчистку подъездных путей к домам от проезжей части дорог и другое.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.