Прокуратура взнуздала власти Котласского округа за непригодный маневренный фонд

Судебная коллегия по административным делам Архангельского областного суда оставила без изменения решение Котласского городского суда об удовлетворении заявления прокурора к администрации Котласского муниципального округа об обязании создать в границах поселка Приводино маневренного жилого фонда в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей граждан.

В основу принятого судебного решения положены результаты проверки Котласской межрайонной прокуратуры, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности администрации Котласского муниципального округа требований жилищного законодательства, поскольку на территории поселка Приводино маневренный жилой фонд отсутствует. Единственное имеющееся помещение маневренного фонда не отвечает санитарно-техническим требованиям.

Указанные обстоятельства влияют на реализацию жилищных прав граждан, когда в определенных ситуациях, в том числе непредвиденного и чрезвычайного характера, они остаются без жилья.

Согласно вынесенному судебному решению, администрации Котласского муниципального округа надлежит в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную принять меры по формированию маневренного жилого фонда.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.