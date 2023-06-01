Прокуратура заставила энергутиков вернуть свет в плесецкую деревню

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска удовлетворены исковые требования прокурора Плесецкого района к ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» о возложении обязанности по замене опор воздушной линии электропередач в дер. Зашондомье.

Проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства Обществом надлежащее содержание объектов электросетевого хозяйства не обеспечено, что стало причиной загнивания стоек трех опор, находящихся под угрозой обрушения.

По ранее принятым прокуратурой района мерам, в том числе по привлечению собственника объекта электросетевого хозяйства к административной ответственности, действенные меры по замене опор не приняты, мероприятия по их ремонту не организованы, что повлекло нарушение прав жителей дер. Зашондомье на качественное энергоснабжение, создало реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Судебным постановлением на ООО «АСЭП» возложена обязанность по замене аварийных опор воздушной линии электропередач в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решение суда находится на контроле прокурора.