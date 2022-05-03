Прокуратура Холмогорского района встала на защиту ветерана труда

По результатам проведенной прокуратурой Холмогорского района проверки установлено, что пенсионеру, ветерану труда администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» предоставлен в собственность земельный участок для строительства жилого дома при отсутствии к нему подъездных путей.
В этой связи прокурором в интересах пенсионера и его несовершеннолетнего ребенка направлено в суд административное исковое заявление к администрации МО «Холмогорский муниципальный район» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности организовать до 01.09.2022 устройство подъездного пути к земельному участку. Требования прокурора судом удовлетворены.
Апелляционным определением Архангельского областного решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба административного ответчика – без удовлетворения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.