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Прокуратура Холмогорского района встала на защиту ветерана труда

По результатам проведенной прокуратурой Холмогорского района проверки установлено, что пенсионеру, ветерану труда администрацией                                             МО «Холмогорский муниципальный район» предоставлен в собственность земельный участок для строительства жилого дома при отсутствии к нему подъездных путей.

В этой связи прокурором в интересах пенсионера и его несовершеннолетнего ребенка направлено в суд административное исковое заявление к администрации МО «Холмогорский муниципальный район» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности организовать до 01.09.2022 устройство подъездного пути к земельному участку. Требования прокурора судом удовлетворены.

Апелляционным определением Архангельского областного решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба административного ответчика – без удовлетворения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

 

26 июль 12:11 | : Скандалы

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