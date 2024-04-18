Администрация Архангельска оштрафована за зимний холод в квартирах

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по факту возникновения 22.01.2024 аварийной ситуации на участке транзитной сети теплоснабжения, в результате которой теплоснабжение многоквартирного дома № 95 на улице Воскресенская в городе Архангельске и ряда административных зданий на территории городского округа «Город Архангельск» было приостановлено.

По результатам документарной проверки вскрыты факты нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации указанной тепловой сети со стороны администрации городского округа.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства тепловая сеть не внесена в реестр опасных производственных объектов и не передана для эксплуатации и обслуживания хозяйствующему субъекту. Кроме того, отсутствует лицензия на эксплуатацию сети, заключение экспертизы промышленной безопасности, страховой полис.

В этой связи по постановлению прокуратуры администрация как юридическое лицо привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 200 000 рублей.