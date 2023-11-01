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Должностным лицам мэрии Архангельска нагорело за плохую уборку улиц

 Прокуратура г. Архангельска  совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Архангельской области 20 и 21 ноября текущего года провела обследование городской улично-дорожной сети при содержании автодорог.

          В ходе обследования установлены нарушения действующего законодательства.  На улицах вблизи пешеходных переходов образовались снежные валы, а после окончания снегопада в установленный нормативный срок уборка улиц не произведена.

         В этой связи  по результатам проверки прокурором г. Архангельска в отношении заместителя главы городского округа «Город Архангельск» по инфраструктурному развитию и в отношении юридического лица – департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа «Город Архангельск» за нарушение требований по содержанию автодорог возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ.          

 

28 ноябрь 12:20 | : Скандалы

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