Должностным лицам мэрии Архангельска нагорело за плохую уборку улиц

Прокуратура г. Архангельска совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Архангельской области 20 и 21 ноября текущего года провела обследование городской улично-дорожной сети при содержании автодорог.

В ходе обследования установлены нарушения действующего законодательства. На улицах вблизи пешеходных переходов образовались снежные валы, а после окончания снегопада в установленный нормативный срок уборка улиц не произведена.

В этой связи по результатам проверки прокурором г. Архангельска в отношении заместителя главы городского округа «Город Архангельск» по инфраструктурному развитию и в отношении юридического лица – департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа «Город Архангельск» за нарушение требований по содержанию автодорог возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ.