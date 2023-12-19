Детей-инвалидов из Архангельской области не обеспечивали лекарствами

При проведении проверок, в том числе по обращениям граждан, прокурорами пресечены допущенные государственными медицинскими организациями нарушения прав несовершеннолетних на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в 2023 году восстановлены права более 20 детей на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Так, по результатам рассмотрения представления, внесенного 28.11.2023 Котласской межрайонной прокуратурой, ГБУЗ «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» законному представителю ребенка-инвалида выдан рецепт на получение специализированных продуктов лечебного питания, которыми он в настоящее время обеспечен.

По иску прокурора Вельского района восстановлены права ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, на обеспечение медицинскими изделиями. Решением суда на региональное министерство здравоохранения возложена обязанность обеспечить несовершеннолетнюю ланцетами (наконечниками) к ручке-скарификатору, которые ей необходимы для измерения уровня сахара в крови, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Судебный акт исполнен.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска удовлетворены исковые требования прокурора г. Архангельска, на министерство здравоохранения области возложена обязанность возместить родителям 135 тыс. рублей, которые израсходованы ими на приобретение ребенку-инвалиду лекарственного препарата, а также моральный вред в размере 30 тыс. рублей.

Обеспечение детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находится на постоянном контроле органов прокуратуры области.

В связи с этим в прокуратуре области ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 12 и с 14 до 16 часов открыта «горячая линия» по номеру телефона (8182) 41-01-50, на которую могут обратиться законные представители несовершеннолетних, чьи права нарушены.