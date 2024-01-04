Учителей Холмогорского округа неправомочно лишили северной надбавки

Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения порядка выплаты материальной помощи, начисляемой без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Четырем работникам образовательной организации Холмогорского муниципального округа в полной мере не выплачены указанные надбавки.

В этой связи прокуратурой района в защиту трудовых прав педагогов в суд направлены заявления о взыскании с образовательной организации недоначисленной материальной помощи и компенсации морального вреда, которые судом удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры в пользу учителей взысканы все причитающиеся денежные средства.

Решения суда не вступили в законную силу.