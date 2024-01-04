Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учителей Холмогорского округа неправомочно лишили северной надбавки

Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения порядка выплаты материальной помощи, начисляемой без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Четырем работникам образовательной организации Холмогорского муниципального округа в полной мере не выплачены указанные надбавки.

В этой связи прокуратурой района в защиту трудовых прав педагогов в суд направлены заявления о взыскании с образовательной организации недоначисленной материальной помощи и компенсации морального вреда, которые судом удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры в пользу учителей взысканы все причитающиеся денежные средства.

Решения суда не вступили в законную силу.

01 апрель 11:18 | : Скандалы

Главные новости


Предупредить и обнадежить. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кому он нужен, "Дом Овчинникова"? Реплика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (12)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20