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Права вельских педагогов на соцвыплаты защитила прокуратура

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению бывших работников МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 2» по вопросу неправомерного прекращения предоставления мер социальной поддержки.

В ходе проверки установлено, что образовательной организацией в связи с неправильным толкованием норм законодательства необоснованно прекращена выплата четырем бывшим педагогическим работникам компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения несмотря на соответствие стажа педагогической деятельности и возраста выхода на пенсию требованиям, установленным Законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».

Обоснованные требования представления прокуратуры Вельского района о возобновлении выплат мер социальной поддержки администрацией образовательной организации не исполнены.

Проявив последовательную и принципиальную позицию, прокуратурой в Вельский районный суд направлены исковые заявления о признании решений о прекращении предоставления мер социальной поддержки незаконными и обязании возобновить соответствующие выплаты гражданам с 01.01.2023.

Решениями Вельского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры Вельского района.

(фото с https://images.hub.ldpr.ru

26 октябрь 15:16 | : Скандалы

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