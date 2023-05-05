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В Холмогорах работники образования подали иск в суд за невыплату северных

По результатам прокурорской проверки соблюдения трудового законодательства в средних общеобразовательных учреждениях Холмогорского муниципального округа выявлены нарушения порядка начисления материальной помощи, которое осуществлялось без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В этой связи 24 работника общеобразовательных учреждений недополучили причитающиеся им выплаты на сумму свыше 230 тыс. рублей.

Прокуратура района в суд направила исковые заявления о взыскании с администраций учреждений недоначисленной материальной помощи и компенсации морального вреда, которые судом удовлетворены, нарушенные права работников восстановлены.

Решения суда вступили в законную силу.

 

15 май 11:09 | : Скандалы

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