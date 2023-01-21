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Суд заставил власти Холмогорского округа предоставить погорельцам жилье

В результате пожара, произошедшего 31.08.2022, полностью уничтожен жилой многоквартирный дом в д. Мыза МО «Емецкое» Холмогорского района. Без жилья остались 24 семьи.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в МО «Емецкое» не создан маневренный жилой фонд для размещения погорельцев, в связи с чем 08.11.2022 прокурор обратился с исковым заявлением в суд к администрации МО «Емецкое» о возложении обязанности в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по формированию на территории данного сельского поселения маневренного фонда в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей граждан.

Ввиду преобразования Холмогорского муниципального района в округ, решением суда исковые требования прокурора удовлетворены к правопреемнику администрации МО «Емецкое» – администрации Холмогорского муниципального округа.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

15 февраль 10:51 | : Скандалы

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