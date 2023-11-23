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Прокуратура взгрела министерство природных ресурсов Архангельской области

Проведенной Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой установлено, что ряд населенных пунктов и иных территорий Пинежского и Приморского районов области, расположенных вблизи водных объектов, подвержены периодическому подтоплению и затоплению.

Согласно действующему законодательству на таких территориях запрещено размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

Отсутствие сведений о зонах затопления, подтопления наносит ущерб государственным и общественным интересам, препятствует безопасному развитию прилегающих к водоемам территорий.

Для устранения указанных нарушений Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой в Пинежский и Приморский районные суды области направлены административные исковые заявления о возложении на региональное министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса обязанности подготовить предложения об определении границ зон затопления, подтопления в отношении территорий, прилегающих к рекам Пинега и Северная Двина, и направить их в Федеральное агентство водных ресурсов или его территориальный орган, которые в декабре 2023 года удовлетворены.

Вопрос исполнения решения суда находится на контроле органов прокуратуры.

(фото с https://tgstat.ru/channel/@naran_official/21450) 

05 январь 15:06 | : Скандалы

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