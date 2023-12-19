Реставрацией англиканской церкви в Архангельске займется... суд

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Юность». Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия обвиняемый с 18.01.2022 по 07.04.2022, используя свои служебные полномочия, подписал акт о приемке выполненных ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Англиканская (евангелическая) церковь», на основании которого подрядчику необоснованно перечислено более 2 млн рублей, а также дополнительное соглашение о расторжении контракта на выполнение указанных работ.

Нарушения, допущенные подрядчиком, в том числе повреждение объекта культурного наследия, устранены не были. В результате подрядчик необоснованно получил прибыль, реставрационные работы не закончены, контракт незаконно расторгнут, причиненный бюджету городского округа «Город Архангельск» ущерб не возмещен.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.