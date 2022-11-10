Архангельский чиновник попался на откатах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении и.о.директора одного из муниципальных бюджетных учреждений, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акт о приемке выполненных ремонтно- реставрационных работ здания, на основании которого подрядчику необоснованно было перечислены более 2 миллионов рублей, а также дополнительное соглашение о расторжении контракта на выполнение указанных работ, при этом нарушения, допущенные подрядчиком, устранены не были.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.
(фото с https://pg13.ru/news/40014)