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Архангельский чиновник попался на откатах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении и.о.директора одного из муниципальных бюджетных учреждений, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

 По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акт о приемке выполненных ремонтно- реставрационных работ здания, на основании которого подрядчику  необоснованно было перечислены более 2 миллионов рублей, а также дополнительное соглашение о расторжении контракта на выполнение указанных работ, при этом нарушения, допущенные подрядчиком, устранены не были. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

 В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал. 

(фото с https://pg13.ru/news/40014)  

19 январь 08:55 | : Скандалы

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