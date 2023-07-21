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Замначальника архангельского УФСИН нанес ущерб службе в 4.5 млн рублей

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как полагает следствие обвиняемый, являясь должностным лицом, с 01.07.2014 по 25.10.2022, используя служебные полномочия, действуя в интересах своего знакомого – генерального директора ООО «Бизнес-Нева», организовал в нарушение законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок для государственных нужд, и о защите конкуренции, проведение процедур по закупке товаров, материалов, услуг и оборудования для нужд пенитенциарных учреждений у подконтрольных и аффилированных к последнему организаций. 

Таким способом было заключено  не менее 51 государственного контракта на поставку товаров, оборудования, материалов, услуг по завышенным ценам, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и государства, причинение УФСИН России по Архангельской области материального ущерба в размере не менее 4,5 млн рублей.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, ОСБ УФСИН России по Архангельской области, расследовалось СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

03 ноябрь 12:36 | : Скандалы

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