Тюрьма Мудьюг стала проходным двором по недосмотру чиновников

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия установлено невыполнение Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшей тюрьмы 1918-1920 гг. периода англо-американской интервенции», расположенного в пос. Мудьюг Приморского района Архангельской области.
Непринятие собственником объекта мер к сохранению памятника приводит к ухудшению состояния объекта, в результате чего нарушается право неопределенного круга лиц на доступ к объекту.
Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО, на него возложена обязанность по проведению научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ по сохранению объекта культурного наследия.
Судебное постановление не вступило в законную силу.