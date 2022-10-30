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Тюрьма Мудьюг стала проходным двором по недосмотру чиновников

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия установлено невыполнение Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшей тюрьмы 1918-1920 гг. периода англо-американской интервенции», расположенного в пос. Мудьюг Приморского района Архангельской области.

Непринятие собственником объекта мер к сохранению памятника приводит к ухудшению состояния объекта, в результате чего нарушается право неопределенного круга лиц на доступ к объекту.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО, на него возложена обязанность по проведению научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Судебное постановление не вступило в законную силу.

30 ноябрь 11:00 | : Скандалы / Культура

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