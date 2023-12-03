Принципиальные дорожные полицейские из Северодвинска осуждены условно

Напомним, 22 февраля этого года сотрудники ГИБДД по Северодвинску Овсянников и Гришин остановили «наотмечавшегося мужской праздник» помощника военного прокурора Богатикова, задержали его и лишили права управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Возник конфликт (скрытый, как обычно) двух силовых ведомств. Прокурорский отделался штрафом, лишением водительских прав и скрылся в зоне СВО. А вот гайцы были уволены со службы, на них завели уголовное дело по превышению. Общественность и даже депутаты встали на сторону последних. Подробности читайте здесь.

Сегодня Северодвинский городской суд вынес приговор – по 4 года условно каждому, хотя сторона обвинения запрашивала по 5 лет реального срока. То есть, с отцов семейств, лишенных любимой работы, будут ежемесячно вычитать из зарплаты.

Гуляй, прокуратура! Кочумай, общественность.