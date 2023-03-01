О бедных гайцах замолвите слово

Гайцы – народное название сотрудников дорожной полиции

В Архангельской области продолжает развиваться скандал с уже уволенными дорожными полицейскими. Теперь их хотят судить за «превышение служебных полномочий». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Не убили, не ограбили, по почкам не били. Поцарапали руки (невыносимые физические и духовные страдания потерпевшего), надевая наручники, и не дали подвыпившему гражданину продолжать путь за рулём собственного авто. Всё то, что они и должны делать в случившихся обстоятельствах согласно занимаемой должности.

Но это смотря какой гражданин (по Оруэллу – «все равны, но он равнее»). На беду северодвинских гайцов за рулём иномарки (на отечественных люди такого сорта не ездят) оказался старший помощник военного прокурора.

Не депутат Госдумы, не сенатор, и не дипкурьер, перевозящий секретную информацию, содержащую государственную тайну. Просто не велика птица по любому табелю о рангах. Но, оказывается, и на него распространяется статус неприкосновенности. Должны были проверить документы, не морщась от запаха перегара, вытянуться во фрунт и пожелать счастливого пути. И берегитесь бабушки, переходящие в этот недобрый ночной час через улицу при повышенной скользкости дорожного покрытия.

ДПСники Овсянников и Гришин поступили мудро – записали общение с задержанным повышенной борзости на видео, которое впоследствии оказалось в Сети. Вместе с личным признанием, что он сел за руль, «отметив грядущий праздник». Подозреваю, что именно публичность вызверила противоположную сторону конфликта, решившую идти до конца. То есть, не замять внутри двух ведомств, а реально посадить, «чтобы другим неповадно».

Старпом прокурора Богатиков (прям говорящая фамилия) тоже оказался не лыком шит и решил повернуть ситуацию в другую плоскость. «А чего вы такие злые на нас, военных?!» - с подозрением спросил он у своих «мучителей» (есть на видео). Человек он молодой, но, наверное, смотрел фильм «Убийство на «Ждановской».

Сценарий был написан по реальным событиям начала 80-х. Сотрудники линейного отделения милиции на московском метрополитене задержали заснувшего в вагоне заместителя начальника секретариата КГБ, при котором оказалась авоська с дефицитными продуктами (праздничный заказ). Избили, ограбили, а потом убили, пытаясь замести следы преступления. Этот инцидент стал высшей точкой подковёрного противостояния двух советских силовых ведомств, закончившегося не в пользу милиции – глава МВД Щелоков был позорно снят с должности (вся Москва гудела) и добровольно ушёл из жизни, а глава КГБ Андропов быстро вырос до Генерального секретаря (президента по-современному).

Сгущаю? Но тогда зачем было намекать на «злость»? В то время, когда всем только и говорят об единении нации перед лицом опасности извне.

На мой взгляд, эта история тоже достойна художественного осмысления. Северодвинские дорожные полицейские сделали всё, чтобы поднять в глазах общества престиж своей службы.

Нынешние гайцы несут на себе тяжесть грехов своих предшественников – гаишников, считавшихся самой коррумпированной службой в Советском Союзе, анекдотов про них не меньше, чем про пьяных сантехников и вороватых управдомов. Отчасти так и было, чему свидетели все, кто в те года сидел за рулём. У меня был романтичный знакомый, сын подруги матери, который пошёл служить в ГАИ идейно – пока был в армии, любимая девушка погибла под колёсами пьяного водилы. Он принципиально отказывался брать взятки на дорогах, только составлял протоколы… и через два года его буквально выдавили под предлогом «чистки рядов». «Там все повязаны, все делятся», - делился он своими впечатлениями.

Надо сказать, что служба в советском ГАИ не в пример легче, чем в российской ДПС, просто сравните количество машин тогда и сейчас. Но сейчас и денег у людей больше, чтобы откупиться за нарушение. Поэтому люди чести на этом посту кратно ценнее.

За Овсянникова и Гришина уже вступились депутаты. Богатиков оштрафован и лишён водительских прав, то есть, факт пьянства за рулём признан. При чём тогда уголовное дело на гайцов? Всё очень напоминает давление одной из сторон, априори обладающей большими возможностями.

Дело взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Стоит ждать справедливости?

(на фото: памятник честному гаишнику в Белгороде)

Леонид Черток