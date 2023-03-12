Дело принципиальных сотрудников ГИБДД из Северодвинска рассмотрит суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух бывших инспекторов ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что вечером 22 февраля 2023 года сотрудники ГИБДД получили информацию о возможном управлении сотрудником правоохранительного органа транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, законно остановили транспортное средство и отстранили водителя, который является лицом, обладающим особым правовым статусом, от его управления.

В последующем, в нарушение требований действующего законодательства, достоверно зная, что водитель какого-либо сопротивления им не оказывает, обвиняемые заведомо незаконно при отсутствии к тому оснований, осуществили его личный досмотр и применили к нему физическую силу.

В результате их действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ссадин.

На основании приказа начальника ОМВД России по г. Северодвинску указанные сотрудники ГИБДД уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.