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Дело принципиальных сотрудников ГИБДД из Северодвинска рассмотрит суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух бывших инспекторов ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

 Следствием установлено, что вечером 22 февраля 2023 года сотрудники ГИБДД получили информацию о возможном управлении сотрудником правоохранительного органа транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, законно остановили транспортное средство и отстранили водителя, который является лицом, обладающим особым правовым статусом, от его управления.

В последующем, в нарушение требований действующего законодательства, достоверно зная, что водитель какого-либо сопротивления им не оказывает, обвиняемые заведомо незаконно при отсутствии к тому оснований, осуществили его личный досмотр и применили к нему физическую силу.

В результате их действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ссадин. 

На основании приказа начальника ОМВД России по г. Северодвинску указанные сотрудники ГИБДД уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

От редакции: за принципиальных сотрудников северодвинской дорожной полиции уже вступились и должностные лица, и общественность, и даже Центральное телевидение. Подробности читайте здесь. 

24 апрель 08:57 | : Скандалы

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