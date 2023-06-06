В Северодвинске началось судилище над принципиальными гаишниками

Их фамилии – Гришин и Овсянников – благодаря ряду репортажей на федеральных телеканалах стали известны всей стране.

Напомним, вечером 22 февраля сотрудники ГИБДД получили информацию о возможном управлении сотрудником правоохранительного органа транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, законно остановили транспортное средство и отстранили водителя, который является лицом, обладающим особым правовым статусом, от его управления. Затем в нарушение требований действующего законодательства, достоверно зная, что водитель какого-либо сопротивления им не оказывает, обвиняемые заведомо незаконно при отсутствии к тому оснований, осуществили его личный досмотр и применили к нему физическую силу.

В результате их действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ссадин.

На основании приказа начальника ОМВД России по Северодвинску сотрудники ГИБДД уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как пишут наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», поддержать сотрудников ГИБДД в зал суда пришли многие северодвинцы во главе с депутатом местного горсовета Сергеем Илюхиным.

Ранее в их защиту осторожно высказывались некоторые вип-персоны, обличенные властью. Но закон трактует ситуацию по-своему.

В ходе судебного заседания государственный обвинителем было зачитано обвинительное заключение. А вот пострадавший в конфликте интересов двух силовых ведомств пом военного прокурора Богатиков в суд не явился. По слухам, его переводят куда подальше… в Мариуполь.

Следующее заседание назначено на 28 июня.