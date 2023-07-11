Из-за халатности энергетиков в Онеге погиб ребенок

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал главного инженера участка Онежских районных электрических сетей виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Установлено, что обвиняемый, осведомлённый о недостатках эксплуатации воздушной линии электропередач, наличии в охранной зоне хозяйственной постройки, веток на проводах, проявив преступную небрежность, не принял мер к оценке дефектов, не организовал работы по срочности их устранения и проведению ремонта для обеспечения надежности работы электрической сети, не внес в адрес руководства Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» предложения по её реконструкции и приведению в надлежащее техническое состояние.

Халатное бездействие привело к смерти малолетнего, который 31.08.2022, находясь на крыше деревянного строения хозяйственной постройки домов № 5 и 7 по ул. Архангельская в г. Онега, руками прикоснулся к неизолированному проводу, используемому в пролёте опор, находящемуся под напряжением и провисающему над крышей.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал, в счёт компенсации морального вреда в пользу опекуна и брата потерпевшего выплатил денежные средства в общей сумме 1,9 млн рублей.

Приговором суда главному инженеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.