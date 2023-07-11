Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Из-за халатности энергетиков в Онеге погиб ребенок

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал главного инженера участка Онежских районных электрических сетей виновным  по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Установлено, что обвиняемый, осведомлённый о недостатках эксплуатации воздушной линии электропередач, наличии в охранной зоне хозяйственной постройки, веток на проводах, проявив преступную небрежность, не принял мер к оценке дефектов, не организовал работы по срочности их устранения и проведению ремонта для обеспечения надежности работы электрической сети, не внес в адрес руководства Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» предложения по её реконструкции и приведению в надлежащее техническое состояние.

Халатное бездействие привело к смерти малолетнего, который 31.08.2022, находясь на крыше деревянного строения хозяйственной постройки домов № 5 и 7 по ул. Архангельская в г. Онега, руками прикоснулся к неизолированному проводу, используемому в пролёте опор, находящемуся под напряжением и провисающему над крышей.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал, в счёт компенсации морального вреда в пользу опекуна и брата потерпевшего выплатил денежные средства в общей сумме 1,9 млн рублей.

Приговором суда главному инженеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 

(фото с https://mgazeta.com

04 октябрь 12:11 | : Происшествия

Главные новости


Осень в городе не задержится
Мобилизация проходит блестяще. Театру в деревне не быть. И другие вести из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (45)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20