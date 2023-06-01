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Главный инженер Онежских электросетей пойдет под суд за гибель ребенка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главного инженера Онежских электрических сетей в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

 Следствием установлено, что обвиняемый в результате халатности допустил эксплуатацию воздушной линии электропередач, находящейся в неисправном состоянии. 31 августа 2022 года днем на крышу деревянной постройки у жилого дома по улице Архангельской города Онега в процессе игры забрался 11-летний мальчик, который руками прикоснулся к неизолированному электрическому проводу и погиб от поражения электрическим током.

 В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 август 08:48 | : Скандалы

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