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В Архангельской области патологоанатом перепутал тела "клиентов"

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда от 26.07.2023, которым заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» признан виновным  по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Суд установил, что виновный в ноябре 2020 года недобросовестно и небрежно отнесся к исполнению должностных обязанностей, не обеспечил патологоанатомическое вскрытие трупа и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей, тело которой также находилось в патологоанатомическом отделении больницы. Желая скрыть факт непроведения вскрытия трупа, осужденный внес собственноручно в официальный документ – медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения о причинах смерти.

Подсудимый свою вину в суде не признал. Стороной государственного обвинения представлены суду неопровержимые доказательства совершенного преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. 

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото с https://krasivoe-foto.ru) 

06 октябрь 10:19 | : Скандалы

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