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Прокуратура оштрафовала чиновника мэрии Архангельска за плохое состояние дорог

Прокуратурой г. Архангельска в ходе надзорных мероприятий выявлено несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.  

 Установлено, что ряд автомобильных дорог на территории города, в том числе на о. Бревенник, не соответствуют требованиям действующего законодательства, имеют дефекты, разрушения, просадки и колейности. По пр.Московский до д. 24 ул. рокопия Галушина отсутствует тротуар.  

 В этой связи и.о. директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации ГО «Город Архангельск» на основании постановления заместителя прокурора города привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Органами местного самоуправления  запланированы работы по восстановлению дорожного покрытия до конца текущего года.

04 октябрь 14:24 | : Скандалы

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