Прокуратура требует от властей Онеги отремонтировать 9 старинных церквей

Онежская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки выявила, что на территории Онежского района МТУ Росимущества

в Архангельской области и Ненецком автономном округе не исполнены охранные обязательства по сохранению девяти старинных церквей, находящихся в федеральной собственности.

Поскольку работы по сохранению объектов культурного наследия не организованы, это влечет прямую угрозу их разрушения.

Ломоносовским районным судом города Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены.

В срок до 31.12.2027 государственный орган обязан провести работы по сохранению памятников.