Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура требует от властей Онеги отремонтировать 9 старинных церквей

Онежская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки выявила, что на территории Онежского района МТУ Росимущества
 в Архангельской области и Ненецком автономном округе  не исполнены охранные обязательства по сохранению девяти старинных церквей, находящихся в федеральной собственности.

Поскольку работы по сохранению объектов культурного наследия не организованы, это влечет прямую угрозу их разрушения.

Ломоносовским районным судом города Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены.

В срок до 31.12.2027 государственный орган обязан провести работы по сохранению памятников.

 

12 май 09:17 | : Скандалы

Главные новости


Однажды на «Мосфильме». Рассказ к Дню Победы
Песни без слов. Панфлейта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (138)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20