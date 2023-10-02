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Иностранца-кондуктора архангельского автобуса выдворили из России за грубость

Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области выявлены факты нарушения миграционного законодательства гражданином иностранного государства, осуществляющим на территории города Архангельска трудовую деятельность в транспортной компании (судя по всему, имеется в виду компания «Рико»).

В ходе административного разбирательства установлено, что молодой человек 2002 года рождения уклонился от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования.

Кроме того, по имеющейся информации, данный гражданин не проявлял лояльности к российскому законодательству. Работая кондуктором, он допускал грубое отношение к пассажирам общественного транспорта.

По результатам рассмотрения составленного административного материала решением Соломбальского районного суда города Архангельска в отношении иностранного гражданина принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

В настоящее время также решается вопрос о проведении проверки в отношении работодателя.

Всего с начала 2023 года судами региона на основании материалов, предоставленных сотрудниками органов внутренних дел, принято 110 решений об административном выдворении иностранных граждан из России.

 

24 ноябрь 16:13 | : Скандалы

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