Глава Заостровья оштрафован за игнор гражданина

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе рассмотрения обращения гражданина в администрации МО «Заостровское» выявлены нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Установлено, что в нарушение требований законодательства глава муниципального образования в установленный законом 7 – дневный срок не перенаправил обращение гражданина для рассмотрения по компетенции, что исключило возможность своевременного проведения проверки уполномоченными должностными лицами и принятие ими соответствующих мер.

В этой связи в отношении должностного лица межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого глава оштрафован на 5000 рублей.