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Глава Заостровья оштрафован за игнор гражданина

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе рассмотрения обращения гражданина в администрации МО «Заостровское» выявлены нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Установлено, что в нарушение требований законодательства глава муниципального образования в установленный законом 7 – дневный срок не перенаправил обращение гражданина для рассмотрения по компетенции, что исключило возможность своевременного проведения проверки уполномоченными должностными лицами и принятие ими соответствующих мер.

В этой связи в отношении должностного лица межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого глава оштрафован на 5000 рублей.

27 октябрь 14:17 | : Скандалы

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