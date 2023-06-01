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В Архангельске гражданин Таджикистана напал на женщину-инспектора ФМС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 По версии следствия,  31 мая 2023 года вечером в здании отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Архангельску во время правового разбирательства с уроженкой иностранного государства, которая не проживала по указанному при постановке на миграционный учет адресу, ее 22-летний сын стал вести себя агрессивно, грубо и нецензурно выражался в адрес женщины- инспектора миграционнной службы и ударил ее рукой по голове, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушителя порядка  пресекли, его доставили в отдел полиции для разбирательства.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

 В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что приехал в город Архангельск в гости к матери, вместе с ней пришел в миграционную службу и решил за нее заступиться во время разбирательства.

 Дело принято  к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

29 июнь 11:44 | : Скандалы

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