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Прокуратура Архальска выбила для ребенка-инвалида благоустроенное жилье

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения жилищных прав ребенка-инвалида.

Установлено, что жилое помещение, в котором проживает несовершеннолетний с ограниченными возможностями здоровья с законным представителем в октябре 2020 года  признано непригодным для проживания в связи с его несоответствием специальным требованиям доступности для инвалидов. При этом техническая возможность для приспособления жилья и общего имущества в многоквартирном доме в связи с конструктивными особенностями здания (общежития) отсутствует.

Кроме того, семья несовершеннолетнего с ноября 2016 года состоит на учете в качестве нуждающихся во внеочередном предоставлении жилого помещения.

 В этой связи прокурор обратился с иском в суд о возложении 
 на администрацию городского округа «Город Архангельск» обязанности предоставить по договору социального найма ребенку - инвалиду и членам его семьи благоустроенное жилое помещение, соответствующее санитарным и техническим требованиям.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится 
 на контроле в прокуратуре города.

(фото с https://mebel-gu.ru) 

22 ноябрь 10:52 | : Скандалы

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