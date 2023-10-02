Прокуратура Архальска выбила для ребенка-инвалида благоустроенное жилье

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения жилищных прав ребенка-инвалида.

Установлено, что жилое помещение, в котором проживает несовершеннолетний с ограниченными возможностями здоровья с законным представителем в октябре 2020 года признано непригодным для проживания в связи с его несоответствием специальным требованиям доступности для инвалидов. При этом техническая возможность для приспособления жилья и общего имущества в многоквартирном доме в связи с конструктивными особенностями здания (общежития) отсутствует.

Кроме того, семья несовершеннолетнего с ноября 2016 года состоит на учете в качестве нуждающихся во внеочередном предоставлении жилого помещения.

В этой связи прокурор обратился с иском в суд о возложении

на администрацию городского округа «Город Архангельск» обязанности предоставить по договору социального найма ребенку - инвалиду и членам его семьи благоустроенное жилое помещение, соответствующее санитарным и техническим требованиям.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится

на контроле в прокуратуре города.